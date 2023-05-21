Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Мінус три ворожі цілі: на Херсонщині ЗСУ знищили російські безпілотники

Мінус три ворожі цілі: на Херсонщині ЗСУ знищили російські безпілотники
Фото: Getty Images

У неділю, 21 травня, на Херсонщині українські військові знищили три ворожі безпілотники.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування Південь.

– На Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищено три російські безпілотні літальні апарати: один БпЛА Мерлін-ВР , один БпЛА Орлан-10 та один БпЛА Zala, – йдеться у повідомленні.

Також у Повітряному командуванні нагадали українцям про основні правила безпеки.

– Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, переходьте в укриття. Не наближайтеся і не чіпайте підозрілі предмети. Від урізу води намагайтеся триматися щонайменше на відстані 150 – 200 метрів. Не допомагайте ворогу несанкціонованим висвітленням руху чи діяльності Сил оборони, – йдеться у повідомленні.

Безпілотники, Війна в Україні, Російська агресія, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Світ чує нашу позицію, будемо разом збільшувати український потенціал – Зеленський
Володимир Зеленський
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
РФ завдала чергового удару по Харківщині: є поранений
Вибух
Демонтують підстанції: на Херсонщині окупанти хочуть залишити місцевих без мобільного зв’язку
Російський окупант
Краще б хтось мені ногу прострелив: окупанти шукають способи втекти з війни в Україні
Мінус три ворожі цілі: на Херсонщині ЗСУ знищили російські безпілотники
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
Мінус три ворожі цілі: на Херсонщині ЗСУ знищили російські безпілотники
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
Мінус три ворожі цілі: на Херсонщині ЗСУ знищили російські безпілотники
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
Мінус три ворожі цілі: на Херсонщині ЗСУ знищили російські безпілотники
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
Мінус три ворожі цілі: на Херсонщині ЗСУ знищили російські безпілотники
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь