Мінус три ворожі цілі: на Херсонщині ЗСУ знищили російські безпілотники

У неділю, 21 травня, на Херсонщині українські військові знищили три ворожі безпілотники.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування Південь.

– На Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищено три російські безпілотні літальні апарати: один БпЛА Мерлін-ВР , один БпЛА Орлан-10 та один БпЛА Zala, – йдеться у повідомленні.

Також у Повітряному командуванні нагадали українцям про основні правила безпеки.

– Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, переходьте в укриття. Не наближайтеся і не чіпайте підозрілі предмети. Від урізу води намагайтеся триматися щонайменше на відстані 150 – 200 метрів. Не допомагайте ворогу несанкціонованим висвітленням руху чи діяльності Сил оборони, – йдеться у повідомленні.

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