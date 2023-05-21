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ВСУ поразили 4 артподразделения РФ и 4 района сосредоточения вражеской техники — Генштаб

танк Т-72
Фото: Getty Images

Украинские защитники нанесли точные удары по позициям российских оккупантов на фронте.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Так, Авиация Сил обороны 20 мая нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Также было уничтожено четыре ударных и семь разведывательных БпЛА различных типов.

Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • четыре района сосредоточения вооружения и военной техники,
  • один склад боеприпасов,
  • четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях,
  • одно средство противовоздушной обороны,
  • еще одну важную цель врага.

Полномасштабная война в Украине длится уже 452-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ
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