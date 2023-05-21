Бедрак Виктория, редактор ленты
ВСУ поразили 4 артподразделения РФ и 4 района сосредоточения вражеской техники — Генштаб
Украинские защитники нанесли точные удары по позициям российских оккупантов на фронте.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Так, Авиация Сил обороны 20 мая нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Также было уничтожено четыре ударных и семь разведывательных БпЛА различных типов.
Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- четыре района сосредоточения вооружения и военной техники,
- один склад боеприпасов,
- четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях,
- одно средство противовоздушной обороны,
- еще одну важную цель врага.
Полномасштабная война в Украине длится уже 452-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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