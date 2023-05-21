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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЗСУ уразили 4 артпідрозділи РФ та 4 райони зосередження ворожої техніки – Генштаб

танк Т-72
Фото: Getty Images

Українські захисники завдали влучних ударів по позиціях російських окупантів на фронті.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, Авіація Сил оборони 20 травня завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Також було знищено чотири ударних та сім розвідувальних БпЛА різних типів.

Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:

  • чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, 
  • один склад боєприпасів,
  • чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,
  • один засіб протиповітряної оборони,
  • ще одну важливу ціль ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 452-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ
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