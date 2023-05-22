Готовил взрывы на Одесской железной дороге: диверсант российского ГРУ получил пожизненное заключение
Суд вынес приговор диверсанту российского ГРУ, который готовил взрывы на Одесской железной дороге. Ему назначили пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Контрразведчики СБУ задержали агента Главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ) еще в октябре прошлого года.
У диверсанта изъяли более 3 кг тротила, противотанковую мину и взрыватели.
Вражеским приспешником оказался бывший чиновник уголовного розыска линейного подразделения расформированной милиции на Одесской железной дороге.
— По указанию агрессора он собирал информацию о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги. Полученные сведения планировал передать российской военной разведке для подготовки взрывов на ключевых логистических путях Сил обороны на южном направлении, — сообщили в СБУ.
Для выполнения вражеского задания злоумышленник установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки.
Эти устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фото через мобильное приложение.
— Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим “куратором”. Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности паспорт гражданина Украины. Сотрудники СБУ задержали агента во время настройки устройства дистанционного наблюдения, — говорится в сообщении.
На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины.