Готував вибухи на Одеській залізниці: диверсант російського ГРУ отримав довічне ув’язнення

Суд виніс вирок диверсанту російського ГРУ, який готував вибухи на Одеській залізниці. Йому призначили довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Контррозвідники СБУ затримали агента Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) ще у жовтні минулого року.

У диверсанта вилучили понад 3 кг тротилу, протитанкову міну та підривачі.

Ворожим поплічником виявився колишній посадовець карного розшуку лінійного підрозділу розформованої міліції на Одеській залізниці.

– За вказівкою агресора він збирав інформацію про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці. Отримані відомості планував передати російській воєнній розвідці для підготовки вибухів на ключових логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку, – повідомили в СБУ.

Для виконання ворожого завдання зловмисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки.

Ці пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу й отримувати відповідні фото через мобільний додаток.

– Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність і канали зв’язку зі своїм “куратором”. Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України. Співробітники СБУ затримали агента під час налаштування пристрою дистанційного спостереження, – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України.

Джерело : СБУ

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