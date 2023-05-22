Готував вибухи на Одеській залізниці: диверсант російського ГРУ отримав довічне ув’язнення
Суд виніс вирок диверсанту російського ГРУ, який готував вибухи на Одеській залізниці. Йому призначили довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Контррозвідники СБУ затримали агента Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) ще у жовтні минулого року.
У диверсанта вилучили понад 3 кг тротилу, протитанкову міну та підривачі.
Ворожим поплічником виявився колишній посадовець карного розшуку лінійного підрозділу розформованої міліції на Одеській залізниці.
– За вказівкою агресора він збирав інформацію про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці. Отримані відомості планував передати російській воєнній розвідці для підготовки вибухів на ключових логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку, – повідомили в СБУ.
Для виконання ворожого завдання зловмисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки.
Ці пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу й отримувати відповідні фото через мобільний додаток.
– Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність і канали зв’язку зі своїм “куратором”. Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України. Співробітники СБУ затримали агента під час налаштування пристрою дистанційного спостереження, – йдеться у повідомленні.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України.