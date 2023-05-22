Корректировал Shahed и обстрелы фосфорными снарядами: на Николаевщине задержан агент РФ

Контрразведка СБУ задержала в Николаевской области еще одного российского агента, который передавал оккупантам локации Сил обороны.

– По указанию агрессора фигурант объезжал прифронтовые территории области и скрыто фиксировал места базирования личного состава и техники украинских защитников. Также он пытался найти склады с вооружением и боеприпасами ВСУ, в том числе иностранного производства, — сообщает СБУ.

Кроме того, мужчина передавал врагу информацию о последствиях их воздушных атак с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня Град и иранских дронов Shahed.

Полученные разведданные захватчики использовали для подготовки новых и повторных ударов по региону, прежде всего по Очакову.

Вражеский агент был задержан во время выполнения им разведзадачи.

Как установило следствие, задержан местный житель, которого агрессор дистанционно привлек к негласному сотрудничеству.

Разведывательную информацию передавал российской спецслужбе через мессенджер в виде текстовых сообщений. В ходе обыска был изъят телефон с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Источник : СБУ

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