Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Корректировал Shahed и обстрелы фосфорными снарядами: на Николаевщине задержан агент РФ

Корректировал Shahed и обстрелы фосфорными снарядами: на Николаевщине задержан агент РФ
Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала в Николаевской области еще одного российского агента, который передавал оккупантам локации Сил обороны.

– По указанию агрессора фигурант объезжал прифронтовые территории области и скрыто фиксировал места базирования личного состава и техники украинских защитников. Также он пытался найти склады с вооружением и боеприпасами ВСУ, в том числе иностранного производства, — сообщает СБУ.

Кроме того, мужчина передавал врагу информацию о последствиях их воздушных атак с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня Град и иранских дронов Shahed.

Полученные разведданные захватчики использовали для подготовки новых и повторных ударов по региону, прежде всего по Очакову.

Вражеский агент был задержан во время выполнения им разведзадачи.

Как установило следствие, задержан местный житель, которого агрессор дистанционно привлек к негласному сотрудничеству.

Читайте также
Собирал данные о дислокации ВСУ на Бахмутском направлении. Задержан корректировщик артударов РФ
Корректировал Shahed и обстрелы фосфорными снарядами: на Николаевщине задержан агент РФ

Разведывательную информацию передавал российской спецслужбе через мессенджер в виде текстовых сообщений. В ходе обыска был изъят телефон с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Источник: СБУ
СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Командовал захватом Харьковщины: СБУ объявила о подозрении российскому генералу Рузинскому
Корректировал Shahed и обстрелы фосфорными снарядами: на Николаевщине задержан агент РФ
Приказал уничтожить Мрию: СБУ объявила подозрение российскому генералу
Корректировал Shahed и обстрелы фосфорными снарядами: на Николаевщине задержан агент РФ
Шпионил за подразделениями ВСУ, СБУ и пограничников. В Черновцах задержали агента ГРУ
Корректировал Shahed и обстрелы фосфорными снарядами: на Николаевщине задержан агент РФ
Освящал военных РФ во время оккупации Изюма. На Харьковщине СБУ задержала клерка УПЦ МП
СБУ
Шпионил за позициями морской пехоты ВСУ. В Запорожье СБУ задержала агента Кремля
СБУ
Видео
Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Корректировал Shahed и обстрелы фосфорными снарядами: на Николаевщине задержан агент РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Корректировал Shahed и обстрелы фосфорными снарядами: на Николаевщине задержан агент РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Корректировал Shahed и обстрелы фосфорными снарядами: на Николаевщине задержан агент РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Корректировал Shahed и обстрелы фосфорными снарядами: на Николаевщине задержан агент РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь