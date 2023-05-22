Карта боевых действий на 22.05.2023 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных и 52 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Для ударов по Лиману, Славянску и Константиновке противник использовал ЗРК С-300.

Карта боевых действий в Украине на 22.05.2023

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки состоялось 37 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий Бахмут и Марьинка.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, на некоторых участках государственной границы действуют вражеские диверсионно-разведывательные группы.

За прошедшие сутки захватчики обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Николаевка Черниговской области; Прогресс, Студенок, Белокопытово, Волковка, Волфино, Запселье и Михайловка Сумской области, а также Уды, Гранов, Зеленое, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Нестерно и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодязное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в направлении Ивано-Дарьевки, успеха не имел. Нанес авиаудары в районе Невского. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. За прошедшие сутки противник безуспешно пытался восстановить утраченные позиции южнее населенного пункта Ивановское. К тому же вел наступательные действия в направлении Григорьевки, успеха не имел.

Нанес авиаудары в районах Бахмута и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Авдеевки и Первомайского. В течение суток нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Под вражеские артобстрелы попали Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны продолжают отражение атак противника в районе Марьинки. Вблизи нее и в районе Новомихайловки враг нанес авиаудары. В то же время вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не проводил. В то же время, задействовал авиацию для ударов вблизи Водяного, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Большой Новоселки. Осуществил артобстрелы населенных пунктов Водяное и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. За прошедшие сутки нанес авиационные удары по Новоданиловке и Степному Запорожской области и Станиславу и Кизомису на Херсонщине, а также обстрелял населенные пункты Временка, Бурлацкое, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области и Херсон, Михайловка, Казацкое, Бургунка, Тягинка, Молодежное и Кизомыс на Херсонщине.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 453-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : ISW

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