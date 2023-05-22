Карта бойових дій на 22.05.2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Для ударів по Лиману, Слов’янську та Костянтинівці противник використав ЗРК С-300.

Карта бойових дій в Україні на 22.05.2023

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, на деяких ділянках державного кордону діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Протягом минулої доби загарбники обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Миколаївка Чернігівської області; Прогрес, Студенок, Білокопитове, Вовківка, Волфине, Запсілля та Михайлівка Сумської області, а також Уди, Гранів, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначинівка, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Івано-Дар’ївки, успіху не мав. Завдав авіаударів в районі Невського. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Протягом минулої доби противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції південніше населеного пункту Іванівське. До того ж вів наступальні дії у напрямку Григорівки, успіху не мав.

Завдав авіаударів в районах Бахмута та Іванівського. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Авдіївки та Первомайського. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Під ворожі артобстріли потрапили Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони продовжують відбиття атак противника в районі Мар’їнки. Поблизу неї та в районі Новомихайлівки ворог завдав авіаударів. Водночас ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. Водночас залучив авіацію для ударів поблизу Водяного, Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки. Здійснив артобстріли населених пунктів Водяне та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів по Новоданилівці і Степовому Запорізької області та Станіславу і Кізомису на Херсонщині, а також обстріляв населені пункти Времівка, Бурлацьке, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Малі Щербаки і Кам’янське Запорізької області та Херсон, Михайлівка, Козацьке, Бургунка, Тягинка, Молодіжне і Кізомис на Херсонщині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 453-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

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