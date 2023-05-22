Топлива хватит на 10 дней: Запорожская АЭС из-за атаки РФ обесточена

Из-за очередной атаки Россией на территорию Украины в ночь на 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, из которой питалась временно оккупированная Запорожская АЭС.

— После потери внешнего питания, необходимого для обеспечения работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запаса топлива хватит на 10 суток. Обратный отсчет начался, — сообщает Энергоатом.

В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

Это уже седьмой раз с начала оккупации захватчиками украинской станции (4 марта 2022 года) ЗАЭС переходит в режим блекаута.

Напомним, что ночью 22 мая российские оккупанты выпустили по инфраструктуре Украины 16 ракет различных типов и 20 ударных дронов Shahed-136/131. Наша ПВО хорошо отработала по целям.

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