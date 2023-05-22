Палива вистачить на 10 днів: Запорізькій АЕС через атаку РФ знеструмлена

Через чергову атаку Росією на територію України в ніч на 22 травня, о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС.

– Після втрати зовнішнього живлення, яке життєво необхідне для забезпечення роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись усі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на 10 діб. Зворотний відлік розпочався, – повідомляє Енергоатом.

Зазначається, що у разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

Це вже всьоме з початку окупації загарбниками української станції (4 березня 2022 року) ЗАЕС переходить в режим блекауту.

Нагадаємо, що вночі 22 травня російські окупанти випустили по інфраструктурі України 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів Shahed-136/131. Наша ППО гарно відпрацювала по цілях.

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