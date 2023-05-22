Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Сили ППО під час нічної тривоги знищили 20 ударних дронів та чотири ракети
Уночі 22 травня російські окупанти випустили по інфраструктурі України 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів Shahed-136/131. Наша ППО гарно відпрацювала по цілях.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Найбільше ворог атакував військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту – у місті Дніпро.
Загалом ворог випустив по Україні 16 ракет, зокрема:
- чотири крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря;
- п’ять крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 із різних напрямків – Азовського моря та Курської області;
- дві балістичні ракети Іскандер-М з окупованого Криму;
- п’ять зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.
- 20 іранських ударних дронів Shahed-136/131 із південного та північного напрямків.
Впродовж нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування Схід та Південь знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 дронів-камікадзе типу Shahed.
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