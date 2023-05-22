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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Сили ППО під час нічної тривоги знищили 20 ударних дронів та чотири ракети

обстріл Дніпра 22 травня
Фото: Getty Images

Уночі 22 травня російські окупанти випустили по інфраструктурі України 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів Shahed-136/131. Наша ППО гарно відпрацювала по цілях.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Найбільше ворог атакував військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту – у місті Дніпро.

Загалом ворог випустив по Україні 16 ракет, зокрема:

  • чотири крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря;
  • п’ять крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 із різних напрямків – Азовського моря та Курської області;
  • дві балістичні ракети Іскандер-М з окупованого Криму;
  • п’ять зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.
  • 20 іранських ударних дронів Shahed-136/131 із південного та північного напрямків.

Впродовж нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування Схід та Південь знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 дронів-камікадзе типу Shahed.

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