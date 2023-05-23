Сирены не включались: в Харькове ночью были слышны взрывы

Ночью 23 мая люди в Харькове сообщали о взрывах.

По свидетельствам местных жителей, первый громкий звук раздался ориентировочно в половине третьего ночи, второй – еще через пол часа.

Воздушная тревога в городе и области в это время не была объявлена.

Люди предполагают, что сирены не включали, потому что враг бил по региону из артиллерии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 454-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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