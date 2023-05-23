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Сирены не включались: в Харькове ночью были слышны взрывы
Ночью 23 мая люди в Харькове сообщали о взрывах.
По свидетельствам местных жителей, первый громкий звук раздался ориентировочно в половине третьего ночи, второй – еще через пол часа.
Воздушная тревога в городе и области в это время не была объявлена.
Люди предполагают, что сирены не включали, потому что враг бил по региону из артиллерии.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 454-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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