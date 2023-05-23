Потребує перевіркиТетяна Забожко, редакторка стрічки
Сирени не вмикались: у Харкові вночі було чути вибухи
Уночі 23 травня люди в Харкові повідомляли про вибухи.
За свідченнями місцевих жителів, перший гучний звук пролунав орієнтовно о пів на третю ночі, другий – ще за пів години.
Повітряна тривога в місті та області в цей час не була оголошена.
Люди припускають, що сирени не вмикали, тому що ворог гатив по регіону з артилерії.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 454-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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