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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Сирени не вмикались: у Харкові вночі було чути вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 23 травня люди в Харкові повідомляли про вибухи.

За свідченнями місцевих жителів, перший гучний звук пролунав орієнтовно о пів на третю ночі, другий – ще за пів години.

Повітряна тривога в місті та області в цей час не була оголошена.

Люди припускають, що сирени не вмикали, тому що ворог гатив по регіону з артилерії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 454-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вибух, Харків, Харківська область
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