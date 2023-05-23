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В Украине приняли решение о создании Корпуса морской пехоты

Морська піхота - берети

23 мая было принято решение об увеличении потенциала украинской морской пехоты и создании Корпуса морской пехоты.

Об этом на своей официальной странице в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Особый день. Особый для всех граждан Украины. День особой отваги, стойкости, силы, которые есть у бойцов морской пехоты Украины. Государство будет делать все для развития важного, крепкого рода войск. Для оснащения нашей пехоты современным оружием, техникой и созданием новых бригад морской пехоты Украины, — написал он.

Глава государства поблагодарил каждого воина за то, что ежедневно приближают победу Украины.

– Это страница справедливой украинской победы. Слава вам – всем морским пехотинцам Украины! – добавил он.

Напомним, что 23 мая Украина отмечает День морской пехоты. Факты ICTV писали, что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ.

Фото: ВМС ВСУ

Война в Украине, Владимир Зеленский, Морська піхота
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