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В Україні ухвалили рішення щодо створення Корпусу морської піхоти

Морська піхота - берети

23 травня було ухвалено рішення щодо збільшення потенціалу української морської піхоти та створення Корпусу морської піхоти.

Про це на своїй офіційній сторінці у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Особливий день. Особливий для всіх громадян України. День особливої відваги, стійкості, сили, які мають бійці морської піхоти України. Держава робитиме все для розвитку важливого, міцного роду військ. Для оснащення нашої піхоти сучасною зброєю, технікою та для створення нових бригад морської піхоти України, – написав він.

Голова держави подякував кожному воїну за те, що щодня наближують перемогу України.

– Це сторінка справедливої української перемоги. Слава вам – усім морським піхотинцям України! – додав він.

Нагадаємо, що 23 травня Україна відзначає День морської піхоти. Факти ICTV писали, що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ.

Фото: ВМС ЗСУ

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Морська піхота
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