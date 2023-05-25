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Украина
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Буданов рассказал о тяжелом ранении на фронте: осколок мины попал под сердце

Кирило Буданов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов во время спецопераций на Донбассе получил три ранения. Одно из них было тяжелое — осколок мины попал под сердце.

Об этом он рассказал журналу NV, передает пресс-служба ГУР.

— Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 км, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно, — сказал глава украинской разведки.

Указано, что из-за страха и ненависти к Буданову россияне уже более десятка раз организовывали покушения на его жизнь. Например, в 2019 году под его личный автомобиль российский киллер заложил взрывчатку, которая, к счастью, сдетонировала преждевременно.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов обратился к российским военным и посоветовал им сдаваться в плен через проект Хочу жить.

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Буданов рассказал о тяжелом ранении на фронте: осколок мины попал под сердце

Источник: ГУР
Донбас, Кирилл Буданов, Разведка
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