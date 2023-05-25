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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Буданов розповів про важке поранення на фронті: уламок міни потрапив під серце

Кирило Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час спецоперацій на Донбасі отримав три поранення. Одне з них було важке – уламок міни потрапив під серце.

Про це він розповів журналу NV, передає пресслужба ГУР.

– Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 км, а потім упав знесилений. Поранення важке, але у принципі жити можна, – сказав очільник української розвідки.

Зазначено, що через страх і ненависть до Буданова росіяни вже більше десятка разів організовували замахи на його життя. Наприклад, у 2019 році під його особистий автомобіль російський кілер заклав вибухівку, яка, на щастя, здетонувала передчасно.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов звернувся до російських військових і порадив їм здаватись у полон через проєкт Хочу жить.

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Джерело: ГУР
Донбас, Кирило Буданов, Розвідка
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