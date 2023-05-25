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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Киеве слышны взрывы: что известно

вибух
Фото: Getty Images

Сегодня, 25 мая, жители южных районов Киева слышат звуки взрывов. Воздушной тревоги не объявляли.

В областной военной администрации сообщают, что в Обуховском районе проходят работы по ликвидации взрывоопасных предметов.

Поэтому в некоторых общинах области жители могут слышать звуки взрывов.

В Киевской областной военной администрации просят людей сохранять спокойствие и в случае опасности прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

В свою очередь синоптики Укргидрометцентра предупредили, что до конца суток в Киеве и области ожидается гроза.

Ранее Совет обороны города Киева принял решение не открывать пляжный сезон в столице, учитывая требования безопасности.

Взрыв, Київ, Обухів
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