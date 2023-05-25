В Киеве слышны взрывы: что известно
Сегодня, 25 мая, жители южных районов Киева слышат звуки взрывов. Воздушной тревоги не объявляли.
В областной военной администрации сообщают, что в Обуховском районе проходят работы по ликвидации взрывоопасных предметов.
Поэтому в некоторых общинах области жители могут слышать звуки взрывов.
В Киевской областной военной администрации просят людей сохранять спокойствие и в случае опасности прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.
В свою очередь синоптики Укргидрометцентра предупредили, что до конца суток в Киеве и области ожидается гроза.
Ранее Совет обороны города Киева принял решение не открывать пляжный сезон в столице, учитывая требования безопасности.
Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.Кристина Гавриш