У Києві чутно вибухи: що відомо

Сьогодні, 25 травня, жителі південних районів Києва чують звуки вибухів. Повітряної тривоги не оголошували.

У обласній військовій адміністрації повідомляють, що в Обухівському районі проходять роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Тому в деяких громадах області жителі можуть чути звуки вибухів.

У Київській обласній військовій адміністрації просять людей зберігати спокій та у разі небезпеки дослухатися до сигналів повітряної тривоги.

Своєю чергою синоптики Укргідрометцентру попередили, що до кінця доби у Києві та області очікується гроза.

Раніше Рада оборони міста Києва ухвалила рішення не відкривати пляжний сезон у столиці з огляду на вимоги безпеки.

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