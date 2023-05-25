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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Києві чутно вибухи: що відомо

вибух
Фото: Getty Images

Сьогодні, 25 травня, жителі південних районів Києва чують звуки вибухів. Повітряної тривоги не оголошували.

У обласній військовій адміністрації повідомляють, що в Обухівському районі проходять роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Тому в деяких громадах області жителі можуть чути звуки вибухів.

У Київській обласній військовій адміністрації просять людей зберігати спокій та у разі небезпеки дослухатися до сигналів повітряної тривоги.

Своєю чергою синоптики Укргідрометцентру попередили, що до кінця доби у Києві та області очікується гроза.

Раніше Рада оборони міста Києва ухвалила рішення не відкривати пляжний сезон у столиці з огляду на вимоги безпеки.

Вибух, Київ, Обухів
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