На Киев и область надвигается гроза
В ближайший час с удержанием до конца суток 25 мая в Киеве и на территории области ожидается гроза.
Об ухудшении погодных условий на Киевщине предупреждают синоптики Укргидрометцентра.
Речь идет о первом уровне опасности (желтый).
Синоптики прогнозируют грозы на всем Левобережье, в южных областях, а также в Карпатах и на Закарпатье.
Специалисты напоминают, что во время грозы следует плотно закрывать окна в домах, на улице держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и других опор.
Завтра, 26 мая, по Украине, кроме большинства северных областей, также возможны грозы.
Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.Кристина Гавриш