На Киев и область надвигается гроза

В ближайший час с удержанием до конца суток 25 мая в Киеве и на территории области ожидается гроза.

Об ухудшении погодных условий на Киевщине предупреждают синоптики Укргидрометцентра.

Речь идет о первом уровне опасности (желтый).

Синоптики прогнозируют грозы на всем Левобережье, в южных областях, а также в Карпатах и на Закарпатье.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует плотно закрывать окна в домах, на улице держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и других опор.

Завтра, 26 мая, по Украине, кроме большинства северных областей, также возможны грозы.

Источник : Укргидрометцентр

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.