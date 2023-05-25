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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

На Киев и область надвигается гроза

Гроза, блискавка
Фото: Depositphotos

В ближайший час с удержанием до конца суток 25 мая в Киеве и на территории области ожидается гроза.

Об ухудшении погодных условий на Киевщине предупреждают синоптики Укргидрометцентра.

Речь идет о первом уровне опасности (желтый).

Синоптики прогнозируют грозы на всем Левобережье, в южных областях, а также в Карпатах и на Закарпатье.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует плотно закрывать окна в домах, на улице держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и других опор.

Завтра, 26 мая, по Украине, кроме большинства северных областей, также возможны грозы.

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Источник: Укргидрометцентр
Гроза, Погода, Погода в Україні, Погода у Києві, Прогноз погоды, Штормовое предупреждение
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