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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украинский вездеход Богун модифицировали для десантников — Резников протестировал

Резніков на всюдиході Богун

Министр обороны Алексей Резников испытал украинский вездеход Богун, который модифицировали для военных нужд.

Соответствующее видео появилось на странице министра в социальной сети Facebook.

По словам Резникова, два таких вездехода уже воюют в разных подразделениях. Он сообщил, что специально для десантников и штурмовиков сделан Богун типа кабриолет, где убрали кабину и сделали из нее десантную машину.

— Я в восторге! Высококлассная машина. Говорю не как министр обороны, а как активный участник чемпионатов Украины по трофи-рейдам (гонкам по бездорожью), — заявил глава Минобороны.

Министр сообщил, что сейчас другие подразделения испытывают технику, устанавливают разного типа вооружение для использования в военных действиях. Есть даже версия медицинского эвакуатора.

По его словам, уже есть заявки на получение Богуна от отдельных командующих.

Что известно о вездеходе Богун?

Сначала его создавали как снегоболотоход. Его назначением были спасательные операции в чрезвычайных ситуациях.

Диаметр его колес 160 см, у них есть специальные баки, в каждом из которых — по 50 л горючего. При этом расход топлива всего 6 л на 100 км. Богун может преодолевать крутые подъемы и плыть как лодка.

Экипаж состоит из пяти спасателей и водителя. Также есть два места для пострадавших на носилках.

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Военная техника, Міноборони України, Алексей Резников
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Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Артур Свинаренко
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