Український всюдихід Богун модифікували для десантників – Резніков протестував
Міністр оборони Олексій Резніков випробував український всюдихід Богун, який модифікували для військових потреб.
Відповідне відео з’явилося на сторінці міністра у соціальній мережі Facebook.
За словами Резнікова, два таких всюдиходи вже воюють у різних підрозділах. Він повідомив, що спеціально для десантників та штурмовиків зроблено Богун типу кабріолет, де прибрали кабіну та зробили з неї десантну машину.
— Я в захваті! Висококласна автівка. Кажу не як міністр оборони, а як активний учасник чемпіонатів України з трофі-рейдів (перегонів по бездоріжжю), – заявив очільник Міноборони.
Міністр повідомив, що нині інші підрозділи випробовують техніку, встановлюють різного типу озброєння для використання у військових діях. Є навіть версія медичного евакуатора.
За його словами, вже є заявки на отримання Богуна від окремих командувачів.
Що відомо про всюдихід Богун?
Спершу його створювали як снігоболотохід. Його призначенням були рятувальні операції у надзвичайних ситуаціях.
Діаметр його коліс 160 см, у них є спеціальні баки, у кожному з яких – по 50 л пального. Водночас витрати пального лише 6 л на 100 км. Богун може долати круті підйоми та плисти як човен.
Екіпаж складається з п’яти рятувальників і водія. Також є два місця для потерпілих на ношах.
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко