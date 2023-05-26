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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Український всюдихід Богун модифікували для десантників – Резніков протестував

Резніков на всюдиході Богун

Міністр оборони Олексій Резніков випробував український всюдихід Богун, який модифікували для військових потреб.

Відповідне відео з’явилося на сторінці міністра у соціальній мережі Facebook.

За словами Резнікова, два таких всюдиходи вже воюють у різних підрозділах. Він повідомив, що спеціально для десантників та штурмовиків зроблено Богун типу кабріолет, де прибрали кабіну та зробили з неї десантну машину.

— Я в захваті! Висококласна автівка. Кажу не як міністр оборони, а як активний учасник чемпіонатів України з трофі-рейдів (перегонів по бездоріжжю), – заявив очільник Міноборони.

Міністр повідомив, що нині інші підрозділи випробовують техніку, встановлюють різного типу озброєння для використання у військових діях. Є навіть версія медичного евакуатора.

За його словами, вже є заявки на отримання Богуна від окремих командувачів.

Що відомо про всюдихід Богун?

Спершу його створювали як снігоболотохід. Його призначенням були рятувальні операції у надзвичайних ситуаціях.

Діаметр його коліс 160 см, у них є спеціальні баки, у кожному з яких – по 50 л пального. Водночас витрати пального лише 6 л на 100 км. Богун може долати круті підйоми та плисти як човен.

Екіпаж складається з п’яти рятувальників і водія. Також є два місця для потерпілих на ношах.

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Військова техніка, Міноборони України, Олексій Резніков
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Артур Свинаренко
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