Сымитируют взрыв: оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС

Оккупанты собираются сымитировать удар по объектам Запорожской АЭС и в дальнейшем обвинить в этом Украину.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

— По последней информации, оккупанты продолжают элементы ядерного шантажа и ядерного терроризма. В ближайшее время они готовят провокацию, а именно – имитацию удара по объектам Запорожской атомной станции с элементами утечки ядерных материалов. Для этого на территории ЗАЭС оккупантами уже размещены соответствующие средства поражения, — говорит он.

Юсов отметил, что сразу после этого захватчики планируют задействовать так называемых экспертов Росатома для якобы “фиксации” ударов. Параллельно также будут приглашены представители международных структур и организаций, в частности МАГАТЭ.

— Цель этой провокации — обвинение Украины в якобы обстреле Запорожской атомной станции. Но главная цель россиян – это препятствование действиям украинских Сил безопасности и обороны по освобождению наших оккупированных территорий на Востоке и Юге Украины. Ведь после этого оккупанты могут требовать мораторий на военные действия, — пояснил представитель военной разведки Украины.

Он отметил, что такие провокации с использованием элементов ядерных материалов, а также химического оружия, российские военные в ближайшее время могут организовать по всей линии фронта на Востоке и Юге страны.

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