Сымитируют взрыв: оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС
Оккупанты собираются сымитировать удар по объектам Запорожской АЭС и в дальнейшем обвинить в этом Украину.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
— По последней информации, оккупанты продолжают элементы ядерного шантажа и ядерного терроризма. В ближайшее время они готовят провокацию, а именно – имитацию удара по объектам Запорожской атомной станции с элементами утечки ядерных материалов. Для этого на территории ЗАЭС оккупантами уже размещены соответствующие средства поражения, — говорит он.
Юсов отметил, что сразу после этого захватчики планируют задействовать так называемых экспертов Росатома для якобы “фиксации” ударов. Параллельно также будут приглашены представители международных структур и организаций, в частности МАГАТЭ.
— Цель этой провокации — обвинение Украины в якобы обстреле Запорожской атомной станции. Но главная цель россиян – это препятствование действиям украинских Сил безопасности и обороны по освобождению наших оккупированных территорий на Востоке и Юге Украины. Ведь после этого оккупанты могут требовать мораторий на военные действия, — пояснил представитель военной разведки Украины.
Он отметил, что такие провокации с использованием элементов ядерных материалов, а также химического оружия, российские военные в ближайшее время могут организовать по всей линии фронта на Востоке и Юге страны.
Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.Артур Свинаренко