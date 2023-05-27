Зімітують вибух: окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС
Окупанти збираються зробити імітацію удару по об’єктах Запорізької АЕС і надалі звинуватити у цьому Україну.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
– За останньою інформацією, окупанти продовжують елементи ядерного шантажу та ядерного тероризму. Найближчим часом вони готують провокацію, а саме – імітацію удару по об’єктах Запорізької атомної станції з елементами витоку ядерних матеріалів. Для цього на території ЗАЕС окупантами вже розміщені відповідні засоби ураження, – говорить він.
Юсов зазначив, що одразу після цього загарбники планують задіяти так званих експертів Росатому для нібито “фіксації” ударів. Паралельно також буде запрошено представників міжнародних структур та організацій, зокрема МАГАТЕ.
– Мета цієї провокації – звинувачення України в нібито обстрілі Запорізької атомної станції. Але головна мета росіян – це перешкоджання діям українських Сил безпеки і оборони щодо звільнення наших окупованих територій на Сході та Півдні України. Адже після цього окупанти можуть вимагати мораторій на військові дії, – пояснив представник воєнної розвідки України.
Він зауважив, що такі провокації з використанням елементів ядерних матеріалів, а також хімічної зброї, російські військові найближчим часом можуть організувати по всій лінії фронту на Сході та Півдні країни.
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко