Зімітують вибух: окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС

Окупанти збираються зробити імітацію удару по об’єктах Запорізької АЕС і надалі звинуватити у цьому Україну.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

– За останньою інформацією, окупанти продовжують елементи ядерного шантажу та ядерного тероризму. Найближчим часом вони готують провокацію, а саме – імітацію удару по об’єктах Запорізької атомної станції з елементами витоку ядерних матеріалів. Для цього на території ЗАЕС окупантами вже розміщені відповідні засоби ураження, – говорить він.

Юсов зазначив, що одразу після цього загарбники планують задіяти так званих експертів Росатому для нібито “фіксації” ударів. Паралельно також буде запрошено представників міжнародних структур та організацій, зокрема МАГАТЕ.

– Мета цієї провокації – звинувачення України в нібито обстрілі Запорізької атомної станції. Але головна мета росіян – це перешкоджання діям українських Сил безпеки і оборони щодо звільнення наших окупованих територій на Сході та Півдні України. Адже після цього окупанти можуть вимагати мораторій на військові дії, – пояснив представник воєнної розвідки України.

Він зауважив, що такі провокації з використанням елементів ядерних матеріалів, а також хімічної зброї, російські військові найближчим часом можуть організувати по всій лінії фронту на Сході та Півдні країни.

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