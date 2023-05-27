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Зімітують вибух: окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС

російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС

Окупанти збираються зробити імітацію удару по об’єктах Запорізької АЕС і надалі звинуватити у цьому Україну.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

– За останньою інформацією, окупанти продовжують елементи ядерного шантажу та ядерного тероризму. Найближчим часом вони готують провокацію, а саме – імітацію удару по об’єктах Запорізької атомної станції з елементами витоку ядерних матеріалів. Для цього на території ЗАЕС окупантами вже розміщені відповідні засоби ураження, – говорить він.

Юсов зазначив, що одразу після цього загарбники планують задіяти так званих експертів Росатому для нібито “фіксації” ударів. Паралельно також буде запрошено представників міжнародних структур та організацій, зокрема МАГАТЕ.

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– Мета цієї провокації – звинувачення України в нібито обстрілі Запорізької атомної станції. Але головна мета росіян – це перешкоджання діям українських Сил безпеки і оборони щодо звільнення наших окупованих територій на Сході та Півдні України. Адже після цього окупанти можуть вимагати мораторій на військові дії, – пояснив представник воєнної розвідки України.

Він зауважив, що такі провокації з використанням елементів ядерних матеріалів, а також хімічної зброї, російські військові найближчим часом можуть організувати по всій лінії фронту на Сході та Півдні країни.

Джерело: РБК-Україна
АЕС, Андрій Юсов, Війна в Україні, Енергодар, ЗАЕС, Запорізька область, Розвідка
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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