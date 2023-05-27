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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В МИД опровергли, что посланник Китая предлагал отдать РФ оккупированные территории Украины

Дмитро Кулеба
Фото: Офис президента

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что дипломаты из Парижа, Брюсселя, Варшавы и Берлина не подтверждают, что китайский посланник Ли Хуэй предлагал оставить России оккупированные ею украинские территории.

Об этом он сказал в видеовключении во время своего турне по странам Африки.

Кулеба отметил, что связался с партнерами и не получил подтверждения этой информации.

— Я немедленно связался со своими коллегами в тех столицах, которые он посещал, и ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры даже о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине есть Россия, — сказал министр.

Глава МИД призвал сохранять холодный разум и здравый смысл и не реагировать эмоционально на каждую публикацию. Он добавил, что мы контролируем процесс и никто за спиной Украины ничего против нас делать не будет, ведь со всеми ключевыми партнерами у нас построены доверительные отношения.

Министр также сообщил, что Киев продолжит вести диалог с Пекином с соблюдением трех базовых принципов.

— Первое — исключительное взаимное уважение к территориальной целостности. Второе — никакие инициативы, которые предусматривают любые юридические или фактические территориальные уступки Украины, мы, в принципе, рассматривать не будем. И третье — никакого замораживания конфликта. Украина победит. Это твердая позиция президента, — сказал Кулеба.

Недавно газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова европейских чиновников писала, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй во время турне по Европе, вероятно, пытался убедить европейских визави, что им нужно призывать к прекращению огня в Украине с сохранением за Россией оккупированных украинских территорий.

Посланник КНР Ли Хуэй в мае посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель для обсуждения урегулирования ситуации вокруг Украины. 26 мая он посетил Москву.

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