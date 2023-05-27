У МЗС спростували, що посланець Китаю пропонував віддати РФ окуповані території України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що дипломати з Парижа, Брюсселя, Варшави та Берліна не підтверджують, що китайський посланець Лі Хуей пропонував залишити Росії окуповані нею українські території.

Про це він сказав у відеовключенні під час свого турне країнами Африки.

Кулеба зазначив, що зв’язався з партнерами та не отримав підтвердження цієї інформації.

— Я негайно зв’язався зі своїми колегами у тих столицях, які він відвідував, і жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися переговори навіть про те, щоб визнати за Росією ті території, на яких зараз в Україні є Росія, – сказав міністр.

Очільник МЗС закликав зберігати холодний розум і здоровий глузд й не реагувати емоційно на кожну публікацію. Він додав, що ми контролюємо процес і ніхто за спиною України нічого проти нас робити не буде, адже з усіма ключовими партнерами у нас побудовано довірчі стосунки.

Міністр також повідомив, що Київ продовжить вести діалог із Пекіном із дотриманням трьох базових принципів.

— Перше – виняткова взаємна повага до територіальної цілісності. Друге – жодні ініціативи, які передбачають будь-які юридичні чи фактичні територіальні поступки України, ми, в принципі, розглядати не будемо. І третє – жодного заморожування конфлікту. Україна переможе. Це тверда позиція президента, – сказав Кулеба.

Нещодавно газета The Wall Street Journal з посиланням на слова європейських чиновників писала, що спецпредставник КНР Лі Хуей під час турне Європою, ймовірно, намагався переконати європейських візаві, що їм потрібно закликати до припинення вогню в Україні зі збереженням за Росією окупованих українських територій.

Посланець КНР Лі Хуей у травні відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель для обговорення врегулювання ситуації навколо України. 26 травня він відвідав Москву.

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