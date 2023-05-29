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3-4 эскадрильи F-16 на отдельном направлении дадут Украине преимущество в небе — Воздушные силы

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

3-4 эскадрильи истребителей F-16 на отдельном направлении дали бы Украине преимущество в воздухе и заставили врага отказаться от тех ударов, которые РФ сейчас наносит на определенном участке.

Об этом в интервью Донбасс Реалии (проект Радио Свобода) рассказал начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов.

– Если мы понимаем, что против нас группировки, скажем так, 50 эскадрилий и 39 аэродромов, из которых они выполняют задачи, конечно, нам хотелось бы больше. Но если это будет хотя бы 3-4 эскадрильи, я думаю, что на отдельном направлении мы сможем завоевать преимущество в воздухе и заставить врага вообще отказаться от тех ударов, которые они сейчас наносят на определенном участке, на определенной полосе обороны, — сказал он.

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винищувач F-16

Кроме того, бригадный генерал отметил, что даже пара самолетов, способных осуществить пуск ракеты на расстоянии более 100 километров, уже заставит врага задуматься и реагировать на это.

— Но если говорить серьезно – для того, чтобы спланировать операцию по уничтожению или нанесению ударов, надо понимать, что еще нужен какой-то эшелон обеспечения. Чтобы спланировать от А до Я операцию, я думаю, стоит говорить хотя бы об эскадрилье, хотя бы о 12-16 самолетах, – добавил он.

Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины
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