3-4 ескадрильї F-16 на окремому напрямку дадуть Україні перевагу у небі – Повітряні сили

3-4 ескадрильї винищувачів F-16 на окремому напрямку дали б Україні перевагу у повітрі і змусили б ворога відмовитись від тих ударів, які РФ зараз завдає на певній ділянці.

Про це в інтерв’ю Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповів начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов.

– Якщо ми розуміємо, що проти нас угруповання, скажімо так, 50 ескадрилій і 39 аеродромів, з яких вони виконують завдання, звичайно, нам хотілося б більше. Але якщо це буде хоча б 3-4 ескадрильї, я думаю, що на окремому напрямку ми зможемо завоювати перевагу в повітрі і змусити ворога взагалі відмовитись від тих ударів, які вони зараз завдають на певній ділянці, на певній смузі оборони, – сказав він.

Крім того, бригадний генерал зазначив, що навіть пара літаків, які спроможні здійснити пуск ракети на відстані більше ніж 100 кілометрів, вже змусить ворога замислитись і реагувати на це.

– Але якщо говорити серйозно – для того, щоб спланувати операцію щодо знищення або завдання ударів, треба розуміти, що ще треба якийсь ешелон забезпечення. Щоб спланувати від А до Я операцію, я думаю, варто говорити хоча б про ескадрилью, хоча б про 12-16 літаків, – додав він.

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