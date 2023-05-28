Татьяна Забожко, редактор ленты
Утро в оккупированном Мелитополе началось громко: что известно
Утром 28 мая в центре пока оккупированного Мелитополя Запорожской области раздался одинокий взрыв.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
– Что подгорает у оккупантов, выясняем, – отметил Иван Федоров.
Источник: Иван Федоров
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