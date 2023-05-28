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Татьяна Забожко, редактор ленты

Утро в оккупированном Мелитополе началось громко: что известно

Вибух

Утром 28 мая в центре пока оккупированного Мелитополя Запорожской области раздался одинокий взрыв.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

– Что подгорает у оккупантов, выясняем, – отметил Иван Федоров.

Источник: Иван Федоров

Мелітополь
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От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

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