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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ранок в окупованому Мелітополі почався гучно: що відомо

Вибух

Уранці 28 травня в центрі поки що окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав одинокий вибух.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Що підгорає в окупантів, з’ясовуємо, – зазначив Іван Федоров.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров

Мелітополь
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