Ранок в окупованому Мелітополі почався гучно: що відомо
Уранці 28 травня в центрі поки що окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав одинокий вибух.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
– Що підгорає в окупантів, з’ясовуємо, – зазначив Іван Федоров.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Іван Федоров
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко