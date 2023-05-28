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Татьяна Забожко, редактор ленты

Три человека, считавшиеся пропавшими без вести во время удара по Днепру, погибли – ОВА

Обстріл Дніпра 26 травня 2023

В Днепре увеличилось количество жертв ракетного удара 26 мая.

28 мая стала известна судьба трех человек, пропавших без вести во время обстрела города в пятницу.

– К сожалению, они погибли. Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии, – сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

Среди жертв – 56-летний врач и 64-летняя сотрудница разбитого медучреждения.

А еще 57-летний работник соседней ветклиники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 459-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Днепр
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