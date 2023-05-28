Три человека, считавшиеся пропавшими без вести во время удара по Днепру, погибли – ОВА
В Днепре увеличилось количество жертв ракетного удара 26 мая.
28 мая стала известна судьба трех человек, пропавших без вести во время обстрела города в пятницу.
– К сожалению, они погибли. Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии, – сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
Среди жертв – 56-летний врач и 64-летняя сотрудница разбитого медучреждения.
А еще 57-летний работник соседней ветклиники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 459-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко