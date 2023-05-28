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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Троє людей, які вважались зниклими безвісти під час удару по Дніпру, загинули – ОВА

Обстріл Дніпра 26 травня 2023

У Дніпрі зросла кількість жертв ракетного удару 26 травня.

28 травня стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час обстрілу міста в п’ятницю.

– На жаль, вони загинули. Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Серед жертв – 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу.

А ще 57-річний працівник сусідньої ветклініки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Дніпро
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