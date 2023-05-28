Троє людей, які вважались зниклими безвісти під час удару по Дніпру, загинули – ОВА
У Дніпрі зросла кількість жертв ракетного удару 26 травня.
28 травня стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час обстрілу міста в п’ятницю.
– На жаль, вони загинули. Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Серед жертв – 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу.
А ще 57-річний працівник сусідньої ветклініки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко