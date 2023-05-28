В Черном и Азовском морях ракетоносителей нет – ВМС ВСУ
РФ завела в пункт базирования ракетоноситель, еще накануне находившийся в Черном море.
Об этом 28 мая сообщили в Военно-морских силах ВСУ.
Согласно последним данным, в Черном море дежурит четыре вражеских корабля.
В Азовском море – один корабль РФ.
В Средиземном море так же, как и вчера, на боевом дежурстве находится до семи российских кораблей.
Среди них – один носитель крылатых ракет типа Калибр общим залпом до четырех ракет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 459-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: ВМС ВСУ
Фото: Минобороны России
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко