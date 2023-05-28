В Черном и Азовском морях ракетоносителей нет – ВМС ВСУ

РФ завела в пункт базирования ракетоноситель, еще накануне находившийся в Черном море.

Об этом 28 мая сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

Согласно последним данным, в Черном море дежурит четыре вражеских корабля.

В Азовском море – один корабль РФ.

В Средиземном море так же, как и вчера, на боевом дежурстве находится до семи российских кораблей.

Среди них – один носитель крылатых ракет типа Калибр общим залпом до четырех ракет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 459-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ВМС ВСУ

Фото: Минобороны России

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