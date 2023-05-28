У Чорному та Азовському морях ракетоносіїв немає – ВМС ЗСУ

РФ завела в пункт базування ракетоносій, який ще напередодні перебував у Чорному морі.

Про це 28 травня повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Згідно з останніми даними, у Чорному морі чергують чотири ворожі кораблі.

В Азовському морі – один корабель РФ.

У Середземному морі так само, як і вчора, на бойовому чергуванні перебуває до семи російських кораблів.

Серед них – один носій крилатих ракет типу Калібр загальним залпом до чотирьох ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ВМС ЗСУ

Фото: Міноборони Росії

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