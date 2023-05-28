У Чорному та Азовському морях ракетоносіїв немає – ВМС ЗСУ
РФ завела в пункт базування ракетоносій, який ще напередодні перебував у Чорному морі.
Про це 28 травня повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
Згідно з останніми даними, у Чорному морі чергують чотири ворожі кораблі.
В Азовському морі – один корабель РФ.
У Середземному морі так само, як і вчора, на бойовому чергуванні перебуває до семи російських кораблів.
Серед них – один носій крилатих ракет типу Калібр загальним залпом до чотирьох ракет.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-ту добу.
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Джерело: ВМС ЗСУ
Фото: Міноборони Росії
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко