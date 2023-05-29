Вероятны новые атаки. РФ получила новую партию иранских Shahed — Гуменюк

Россия получила новую партию иранского вооружения, что создает опасность для новых атак.

О пополнении запасов Москвы от Тегерана сообщила руководитель объединенного пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости.

— Вполне вероятно (новые атаки, — Ред.), поскольку они получили дополнительную поддержку из Ирана, и дополнительные партии уже доставлены в пункты запуска. Вполне вероятно использование ракетных атак как чисто шахедных, так и смешанных ракетно-шахедных, — предупредила Гуменюк.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Иран имеет возможность поставлять в РФ оружие, в частности дроны Shahed, по Каспийскому морю. Этот маршрут обеспечивает прямой путь между странами. Отмечается, что он используется для переправки дронов, патронов и минометных снарядов, которые Москва закупила у Тегерана.

В ночь на 28 мая российские оккупанты осуществили по Украине массированную атаку дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Украинским защитникам удалось нейтрализовать 58 из 59 запущенных БПЛА.

За последние сутки украинская ПВО уничтожила 47 крылатых и баллистических ракет и 30 дронов Shahed.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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