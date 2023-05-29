Ймовірні нові атаки. РФ отримала нову партію іранських Shahed – Гуменюк

Росія отримала нову партію іранського озброєння, що створює небезпеку для нових атак.

Про поповнення запасів Москви від Тегерану повідомила керівниця об’єднаного пресцентру ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Цілком ймовірно (нові атаки, – Ред.), оскільки вони отримали додаткову підтримку з Ірану, і додаткові партії вже доставлено до пунктів запуску. Цілком ймовірне використання ракетних атак як суто шахедних, так і мішаних ракетно-шахедних, – попередила Гуменюк.

Раніше телеканал CNN повідомив, що Іран має можливість постачати в РФ зброю, зокрема дрони Shahed, Каспійським морем. Цей маршрут забезпечує прямий шлях між країнами. Зазначається, що він використовується для переправлення дронів, патронів та мінометних снарядів, які Москва закупила у Тегерана.

У ніч проти 28 травня російські окупанти здійснили по Україні масовану атаку дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Українським захисникам вдалося нейтралізувати 58 із 59 запущених БПЛА.

За останню добу українська ППО знищила 47 крилатих і балістичних ракет та 30 дронів Shahed.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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