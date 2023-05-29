Не только для истощения ПВО: почему РФ усилила частоту атак на Киев

В мае 2023 года Киев остается неизменной целью российских воздушных атак. Российские оккупанты терроризируют украинскую столицу ночью и днем.

По оценкам украинских властей, Россия в воскресенье утром запустила более 50 ударных беспилотников в сторону столицы. Подавляющее большинство из них было уничтожено средствами противовоздушной обороны, а жертвы и разрушения, по данным городских властей, были минимальными.

Почему Россия тратит столько ресурсов для атак?

Издание CNN пишет, что беспилотники иранского производства Shahed — это дешевый способ нанести хоть “какую-то боль” Киеву. Россия закупила много сотен таких дронов, которые стоят примерно в 20 раз меньше, чем ракета.

Эти атаки не только физические, но и психологические: ночные атаки заставляют тысячи людей прятаться в укрытиях и подвалах. Выбиты окна, осколки падают на улицы. С начала полномасштабного вторжения сирена воздушной тревоги в Киеве работала 887 часов.

— Ближайшей исторической параллелью может быть использование нацистами крылатых ракет V2 Doodlebug против Лондона в конце Второй мировой войны, — пишет издание.

Ночные атаки произошли в то время, когда украинская столица готовилась к празднованию Дня Киева. Это, вероятно, не случайно. Однако такой российский терроризм, пишет издание, только сплачивает украинцев.

Также отмечается, что волны Shahed, вероятно, истощат украинскую противовоздушную оборону и заставит ее тратить дефицитные боеприпасы на рои беспилотников. В частности, наблюдается дефицит боеприпасов для системы С-300 советских времен.

Анализируя ситуацию, военный аналитик Шон Белл заявил в интервью Sky News, что частота и интенсивность атак со стороны России “резко возрастает”.

— В начале зимы россияне нацелились на энергетическую инфраструктуру, а весной — на украинское население. Сейчас они все чаще атакуют военные объекты, в частности аэродром в Хмельницком, — указывает Белл.

Он также отметил, что Украина признала повреждения пяти самолетов в результате атаки, что является редкостью.

— Украина очень редко признает, что что-то происходит против их военных объектов, поэтому это очень интересно, — сказал он.

Он также добавил, что учитывая то, что Украина редко вспоминает о российских успехах, “мы, вероятно, можем ожидать, что аэродрому был нанесен значительный ущерб”.

После атаки было сообщено, что в Хмельницкой области ведутся работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы и что пять самолетов были выведены из эксплуатации. До войны в этом регионе был расположен крупный военный аэродром.

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