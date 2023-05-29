На Киевщине слышны взрывы: работает ПВО
В области, на подступах к Киеву работает ПВО.
Об этом сообщили в КГВА.
– Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! — предостерегают в администрации.
Отметим, что воздушная тревога в столице и области продолжается.
Ранее в Киевской областной военной администрации предупредили об опасности применения враждебных БПЛА.
– Ни в коем случае не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги, — говорится в сообщении.
Напомним, что в Киевской области во время ночной атаки 28 мая дронов-камикадзе попаданий не зафиксировано.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко