На Киевщине слышны взрывы: работает ПВО

В области, на подступах к Киеву работает ПВО.

Об этом сообщили в КГВА.

– Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! — предостерегают в администрации.

Отметим, что воздушная тревога в столице и области продолжается.

Ранее в Киевской областной военной администрации предупредили об опасности применения враждебных БПЛА.

– Ни в коем случае не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги, — говорится в сообщении.

Напомним, что в Киевской области во время ночной атаки 28 мая дронов-камикадзе попаданий не зафиксировано.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.