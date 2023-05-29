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Малиновская Ангелина, редактор ленты

На Киевщине слышны взрывы: работает ПВО

На Киевщине слышны взрывы: работает ПВО

В области, на подступах к Киеву работает ПВО.

Об этом сообщили в КГВА.

– Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! — предостерегают в администрации.

Отметим, что воздушная тревога в столице и области продолжается.

Ранее в Киевской областной военной администрации предупредили об опасности применения враждебных БПЛА.

– Ни в коем случае не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги, — говорится в сообщении.

Напомним, что в Киевской области во время ночной атаки 28 мая дронов-камикадзе попаданий не зафиксировано.

Война в Украине, Взрыв, Київ
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Артур Свинаренко
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