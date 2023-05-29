На Київщині чутно вибухи: працює ППО
В області, на підступах до Києва працює ППО.
Про це повідомили у КМВА.
– Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! – застерігають в адміністрації.
Зазначимо, що повітряна тривога у столиці та області триває.
Раніше у Київській обласній військовій адміністрації попередили про небезпеку застосування ворожих БпЛА.
– Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Київській області під час нічної атаки 28 травня дронів-камікадзе влучань не зафіксовано.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко