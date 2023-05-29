На Київщині чутно вибухи: працює ППО

В області, на підступах до Києва працює ППО.

Про це повідомили у КМВА.

– Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! – застерігають в адміністрації.

Зазначимо, що повітряна тривога у столиці та області триває.

Раніше у Київській обласній військовій адміністрації попередили про небезпеку застосування ворожих БпЛА.

– Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Київській області під час нічної атаки 28 травня дронів-камікадзе влучань не зафіксовано.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.