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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Окупанти тікають з Маріуполя і вивозять фурами крадене зерно – на кордоні з РФ затори

Окупанти тікають з Маріуполя і вивозять фурами крадене зерно – на кордоні з РФ затори

На Донеччині на кордоні з РФ в районі Новоазовська утворилися багатокілометрові затори. Про це повідомив у Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, російські окупанти тікають та вантажівками вивозять крадене українське зерно.

— Багатокілометровий затор на кордоні України з Росією в районі Новоазовська. Вантажівки, що переважно тягнуть наше зерно, вкрадене росіянами, – написав він.

Андрющенко зазначив, що окрім вантажівок утворилася у заторах стоять й легкові автомобілі з тимчасово окупованих територій Запорізької та Донецької областей.

Причиною такого руху він вказав “Приазовську бавовну наприкінці тижня”.

Як відомо, 30 травня в тимчасово окупованому Маріуполі сталося два вибухи. За словами Андрющенка, гучні звуки було чути в районі Азовсталі. Напередодні стало відомо про знищення складів та баз окупантів у Маріуполі.

Ввечері 28 травня вибухи одночасно пролунали у двох окупованих містах – Бердянську та Маріуполі. Прильоти  було зафіксовано у Мангушському районі, Ялті та селі Юрівка, а також у н/п Нікольске.

Війна в Україні, Донецька область, Запорізька область, Зерно, Росія
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