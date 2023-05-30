Шпионил за движением колонн ВСУ в направлении Бахмута: СБУ задержала российского агента

В Донецкой области удалось задержать информатора главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ), который шпионил за украинскими войсками.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Злоумышленник передавал оккупантам разведывательные данные о местах дислокации и путях перемещения Сил обороны Украины в районах населенных пунктов Славянск, Лиман и Николаевка.

– Особое внимание уделял маршрутам движения украинских военных колонн, которые переправлялись через реку Северский Донец в направлении Бахмута, — подчеркнули в СБУ.

Кроме того, вражеский агент передавал координаты заводов и железнодорожной инфраструктуры. Связь с кураторами он поддерживал через запрещенную в Украине российскую социальную сеть Одноклассники.

Разведданные были нужны оккупантам для подготовки ударов, в том числе с использованием дронов.

СБУ затримала інформатора російського ГРУ, який шпигував за Силами оборони на Донбасі ➡️ https://t.co/fSl48SxDdQ pic.twitter.com/P4EW4p5v9S — СБ України (@ServiceSsu) May 30, 2023

На сотрудничество с РФ согласился житель освобожденного города Лиман (Донецкая область). Российская военная разведка завербовала его дистанционно.

Вражеский информатор находился “на связи” с разведчиком штурмового батальона спецназа ГРУ и наводчиком танковой роты российской тактической группы Купол.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении, расследование продолжается. Российский агент находится под стражей.

Недавно контрразведка СБУ задержала бывшего депутата-коммуниста Запорожского городского совета, корректировавшего российские ракетные атаки по Запорожью.

Источник : СБУ

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