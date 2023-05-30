Шпигував за рухом колон ЗСУ в напрямку Бахмута: СБУ затримала російського агента

На Донеччині вдалося затримати інформатора головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ), який шпигував за українськими військами.

Про це поінформували в пресцентрі Служби безпеки України.

Зловмисник передавав окупантам розвідувальні дані про місця дислокації та шляхи переміщення Сил оборони України в районах населених пунктів Слов’янськ, Лиман та Миколаївка.

– Особливу увагу приділяв маршрутам руху українських військових колон, які переправлялися через річку Сіверський Донець у напрямку Бахмута, – наголосили в СБУ.

Крім того, ворожий агент передавав координати заводів та залізничної інфраструктури. Зв’язок із “кураторами” він підтримував через заборонену в Україні російську соціальну мережу Одноклассники.

Розвіддані були потрібні окупантам для підготовки ударів, зокрема з використанням дронів.

СБУ затримала інформатора російського ГРУ, який шпигував за Силами оборони на Донбасі ➡️ https://t.co/fSl48SxDdQ pic.twitter.com/P4EW4p5v9S — СБ України (@ServiceSsu) May 30, 2023

На співпрацю з РФ погодився житель звільненого міста Лиман (Донецька область). Російська воєнна розвідка завербувала його дистанційно.

Ворожий інформатор перебував “на зв’язку” з розвідником штурмового батальйону спецназу ГРУ та навідником танкової роти російської тактичної групи Купол.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру, розслідування триває. Російський агент перебуває під вартою.

Нещодавно контррозвідка СБУ затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міської ради, який коригував російські ракетні атаки по Запоріжжю.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.