Экс-глава Верховного суда Князев заявил, что деньги, найденные у него дома, “оставили друзья”

Бывший глава Верховного суда Украины Всеволод Князев заявил, что деньги, которые нашли у него правоохранители во время обысков, принадлежат его друзьям.

Такое заявление он сделал во время заседания Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, которая рассматривает апелляционную жалобу на избранную ему меру пресечения.

Он сказал, что эти средства ему якобы оставила семья бизнесменов на хранение перед отъездом за границу. По его словам, это можно подтвердить “соответствующими доказательствами”.

— Это деньги моих друзей, семьи бизнесменов, которые перед выездом за границу еще до начала войны просили меня эти деньги сохранить. Это подтверждается соответствующими доказательствами. У меня нет телефона мобильного, с которого я мог связаться с этой семьей, но как раз адвокаты наладили связь, и я ожидаю, что эта семья будет подавать соответствующие процессуальные обращения, — сказал Князев.

Экс-глава ВС считает, что размер назначенного ему залога в 107,36 млн грн слишком велик. Он назвал “пропастью” разницу между 300 прожиточными минимумами и назначенной суммой залога.

Какое решение по апелляции Князева?

Суд принял решение об уменьшении залога со 107 млн грн до 75 млн грн. Он останется под стражей до 14 июля.

Сторона защиты просила изменить меру пресечения на “не связанную с содержанием под стражей”, в частности, домашний арест, потому что у Князева “нет денег на залог”.

Таким образом, суд частично удовлетворил апелляцию.

15 мая НАБУ и САП сообщили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда. Правоохранители задержали главу ВС Князева и изъяли $2,7 млн.

Часть денег правоохранители изъяли у него дома, еще часть — в его рабочем кабинете.

16 мая Верховный суд досрочно прекратил полномочия Князева, а через два дня Высший совет правосудия дал согласие на его арест.

Источник : Укринформ

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