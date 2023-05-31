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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ексголова Верховного суду Князєв заявив, що гроші, знайдені у нього вдома, “залишили друзі”

Всеволод Князєв
Фото: УНІАН

Колишній голова Верховного суду України Всеволод Князєв заявив, що гроші, які знайшли у нього правоохоронці під час обшуків, належать його друзям.

Таку заяву він зробив під час засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, яка розглядає апеляційну скаргу на обраний йому запобіжний захід.

Він сказав, що ці кошти йому нібито залишила родина бізнесменів на зберігання перед від’їздом за кордон. За його словами, це можна підтвердити “відповідними доказами”.

— Це гроші моїх друзів, сім’ї бізнесменів, які перед виїздом за кордон ще до початку війни просили мене ці гроші зберегти. Це підтверджується відповідними доказами. У мене немає телефона мобільного, з якого я міг зв’язатися із цією родиною, але якраз адвокати налагодили зв’язок, і я очікую, що ця родина буде подавати відповідні процесуальні звернення, – сказав Князєв.

Ексголова ВС вважає, що розмір призначеної йому застави у 107,36 млн грн завеликий. Він назвав “прірвою” різницю між 300 прожитковими мінімумами і призначеною сумою застави.

Яке рішення щодо апеляції Князєва?

Суд ухвалив рішення про зменшення застави зі 107 млн грн до 75 млн грн. Він залишиться під вартою до 14 липня.

Сторона захисту просила змінити запобіжний захід на “не пов’язаний із триманням під вартою”, зокрема, домашній арешт, бо у Князєва “немає грошей на заставу”.

Таким чином, суд частково задовольнив апеляцію.

15 травня НАБУ і САП повідомили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали Голову ВС Князєва та вилучили $2,7 млн.

Частину грошей правоохоронці вилучили в нього вдома, ще частину – у його робочому кабінеті.

16 травня Верховний суд достроково припинив повноваження Князєва, а через два дні Вища рада правосуддя дала згоду на його арешт.

Джерело: Укрінформ
Верховний суд, Всеволод Князєв, Суд
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