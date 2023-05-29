Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Світ
Валентина Летяк, редактор ленты

Дымовая завеса не спасет Крымский мост – британская разведка

Керченський міст, Кримський міст
Фото: Getty Images

Россия провела 24 мая в Керчи учения по безопасности вокруг Крымского моста, включая создание дымовой завесы для частичной его маскировки. Однако в разведке Министерства обороны Великобритании считают эти усилия напрасными.

— Дымовая завеса была создана с помощью автомобильных дымогенераторов ТДА-3, вероятно, 28 бригады войск ядерной, биологической и химической защиты России, — сообщили в разведке.

По ее данным, российская доктрина считает использование дыма частью маскировки (камуфляжа и обмана), чему она придает большое значение.

— Однако на практике российская маскировка в целом оказалась неэффективной в войне в Украине, вероятно, из-за отсутствия сильного централизованного планирования и низкого уровня боевой дисциплины, — объяснили в британском Минобороны.

Несколько дней назад министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что украинские войска уже некоторое время успешно применяют ракеты Storm Shadow, которые предоставила Великобритания. Они, кстати, способны поражать такие цели, как мосты.

Читайте также
Storm Shadow – характеристики ракет, которые Украина получит от Британии
Су-24 ЗСУ

Война в Сирии, Великобритания, Керченский мост, Крым, Разведка, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ОБСЕ грозит распад из-за позиции РФ и Беларуси – МИД Финляндии
Дымовая завеса не спасет Крымский мост – британская разведка
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 29.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Общий залп до 16 Калибров: РФ снова вывела в море ракетоносители
Підводний човен РФ Великий Новгород з Калібрами
Россия имеет прямой путь поставок дронов и оружия из Ирана — CNN
БПЛА Shahed
На Херсонщине оккупационная “власть” под разными предлогами выезжает в Крым — Гуменюк
російські окупанти
Видео
Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.05.2023)
Дымовая завеса не спасет Крымский мост – британская разведка
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.05.2023)
Дымовая завеса не спасет Крымский мост – британская разведка
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.05.2023)
Дымовая завеса не спасет Крымский мост – британская разведка
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (28.05.2023)
Дымовая завеса не спасет Крымский мост – британская разведка
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь