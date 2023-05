Дымовая завеса не спасет Крымский мост – британская разведка

Россия провела 24 мая в Керчи учения по безопасности вокруг Крымского моста, включая создание дымовой завесы для частичной его маскировки. Однако в разведке Министерства обороны Великобритании считают эти усилия напрасными.

— Дымовая завеса была создана с помощью автомобильных дымогенераторов ТДА-3, вероятно, 28 бригады войск ядерной, биологической и химической защиты России, — сообщили в разведке.

По ее данным, российская доктрина считает использование дыма частью маскировки (камуфляжа и обмана), чему она придает большое значение.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 May 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/haoFvX7N4d

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/j8wICHHYiP

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 29, 2023