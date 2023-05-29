Дымовая завеса не спасет Крымский мост – британская разведка

Россия провела 24 мая в Керчи учения по безопасности вокруг Крымского моста, включая создание дымовой завесы для частичной его маскировки. Однако в разведке Министерства обороны Великобритании считают эти усилия напрасными.

— Дымовая завеса была создана с помощью автомобильных дымогенераторов ТДА-3, вероятно, 28 бригады войск ядерной, биологической и химической защиты России, — сообщили в разведке.

По ее данным, российская доктрина считает использование дыма частью маскировки (камуфляжа и обмана), чему она придает большое значение.

— Однако на практике российская маскировка в целом оказалась неэффективной в войне в Украине, вероятно, из-за отсутствия сильного централизованного планирования и низкого уровня боевой дисциплины, — объяснили в британском Минобороны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 May 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/haoFvX7N4d ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/j8wICHHYiP — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 29, 2023

Несколько дней назад министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что украинские войска уже некоторое время успешно применяют ракеты Storm Shadow, которые предоставила Великобритания. Они, кстати, способны поражать такие цели, как мосты.

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