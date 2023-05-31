Увеличение лимита госдолга США не повлияет на помощь Украине – Bloomberg

Двухпартийное соглашение по предотвращению дефолта не ограничит возможности администрации президента США Джо Байдена оказывать помощь Украине.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома, сообщает Bloomberg.

По словам чиновника, который попросил не называть его имя, любая дополнительная военная помощь будет проходить через Конгресс как дополнительная мера, на которую не будут распространяться предусмотренные соглашением ограничения на федеральные расходы.

Также директор бюджетного департамента Белого дома Шаланда Янг заявила, что вряд ли соглашение окажет какое-то влияние на способность администрации получить больше финансирования для Украины.

Пока непонятно, обратится ли Белый дом к Конгрессу с просьбой об увеличении поддержки Украины, и если да, то когда.

В декабре президент Джо Байден подписал закон о пакете помощи Украине на сумму 45 млрд долларов как части законопроекта о расходах на конец года.

По данным Государственного департамента, с начала полномасштабного вторжения РФ США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму 36,9 миллиарда долларов.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон планирует объявить о новых санкциях против Российской Федерации в среду, 31 мая. Ограничения будут касаться технологий, используемых в дронах иранского производства, которые РФ применяет для атаки против Украины.

Источник : Bloomberg

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