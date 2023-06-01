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Целятся в направлении Краматорска. Россияне могут планировать наступление на Хромовое — ISW

Целятся в направлении Краматорска. Россияне могут планировать наступление на Хромовое — ISW
Фото: Depositphotos

Российские войска, вероятно, ставят цель захватить Хромовое, что под Бахмутом в Донецкой области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как утверждает российский военный блогер, это позволит создать условия для дальнейшего наступления на Краматорском направлении. Поэтому оккупанты увеличили количество артиллерийских обстрелов на этом участке.

Блогер также утверждал, что бои идут между Ивановским (6 км к западу от Бахмута) и Клещиевкой (6 км к юго-западу от Бахмута), и что вблизи Клещиевки идут позиционные бои.

По его словам, регулярные российские войска, добровольческие формирования и силы безопасности так называемой “ДНР” занимают позиции в Бахмуте, в то время как наемники ЧВК Вагнера продолжают оказывать помощь на месте.

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российские войска 31 мая провели неудачные наступательные операции вблизи Орехово-Васильевки (11 км к северо-востоку от Бахмута) и Белой Горы (12 км к юго-западу от Бахмута).

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что российское Минобороны могло приказать войскам Чеченской Республики Рамзана Кадырова начать наступление на Бахмут после вывода оттуда боевиков Вагнера.

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Источник: ISW
Война в Украине, Донецкая область, Росія
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