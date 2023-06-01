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Марта Бондаренко, редактор ленты

Оккупанты превращают территорию вокруг ЗАЭС в военную базу

Оккупанты превращают территорию вокруг ЗАЭС в военную базу
Фото: УНИАН

Российские оккупанты, несмотря на многочисленные призывы со стороны МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) и мировых лидеров, продолжают превращать город Энергодар Запорожской области в военно-логистическую базу.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Так, завод Нестандартного оборудования и трубопроводов используется россиянами для ремонта военной техники.

Завод Специальных конструкций и Домостроительный комбинат оккупанты превратили в склад военной техники, оружия и боеприпасов.

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Оккупанты превращают территорию вокруг ЗАЭС в военную базу

26 мая в оккупированном Энергодаре выключили электричество и не работала мобильная связь.

Источник: Генштаб ВСУ
АЕС, Енергодар, Запорожская область, МАГАТЕ
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