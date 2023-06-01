Оккупанты превращают территорию вокруг ЗАЭС в военную базу
Российские оккупанты, несмотря на многочисленные призывы со стороны МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) и мировых лидеров, продолжают превращать город Энергодар Запорожской области в военно-логистическую базу.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Так, завод Нестандартного оборудования и трубопроводов используется россиянами для ремонта военной техники.
Завод Специальных конструкций и Домостроительный комбинат оккупанты превратили в склад военной техники, оружия и боеприпасов.
26 мая в оккупированном Энергодаре выключили электричество и не работала мобильная связь.
Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.Юлия Захарченко