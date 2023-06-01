Цілять у напрямку Краматорська. Росіяни можуть планувати наступ на Хромове – ISW

Російські війська, ймовірно, мають на меті захопити Хромове, що під Бахмутом на Донеччині.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як стверджує російський військовий блогер, це дасть змогу створити умови для подальшого наступу на Краматорському напрямку. Тому окупанти збільшили кількість артилерійських обстрілів на цій ділянці.

Блогер також стверджував, що бої тривають між Іванівським (6 км на захід від Бахмута) та Кліщіївкою (6 км на південний захід від Бахмута), і що поблизу Кліщіївки тривають позиційні бої.

За його словами, регулярні російські війська, добровольчі формування та сили безпеки так званої “ДНР” займають позиції в Бахмуті, в той час як найманці ПВК Вагнера продовжують надавати допомогу на місці.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що російські війська 31 травня провели невдалі наступальні операції поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний схід від Бахмута) та Білої Гори (12 км на південний захід від Бахмута).

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російське Міноборони могло наказати військам Чеченської Республіки Рамзана Кадирова почати наступ на Бахмут після виведення звідти бойовиків Вагнера.

Джерело : ISW

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