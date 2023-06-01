Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Як платити за електрику через YASNO – інструкція
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Агресором у війні є Росія: у США відреагували на події в Бєлгородській області
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Цілять у напрямку Краматорська. Росіяни можуть планувати наступ на Хромове – ISW

Цілять у напрямку Краматорська. Росіяни можуть планувати наступ на Хромове – ISW
Фото: Depositphotos

Російські війська, ймовірно, мають на меті захопити Хромове, що під Бахмутом на Донеччині.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як стверджує російський військовий блогер, це дасть змогу створити умови для подальшого наступу на Краматорському напрямку. Тому окупанти збільшили кількість артилерійських обстрілів на цій ділянці.

Блогер також стверджував, що бої тривають між Іванівським (6 км на захід від Бахмута) та Кліщіївкою (6 км на південний захід від Бахмута), і що поблизу Кліщіївки тривають позиційні бої.

За його словами, регулярні російські війська, добровольчі формування та сили безпеки так званої “ДНР” займають позиції в Бахмуті, в той час як найманці ПВК Вагнера продовжують надавати допомогу на місці.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що російські війська 31 травня провели невдалі наступальні операції поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний схід від Бахмута) та Білої Гори (12 км на південний захід від Бахмута).

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російське Міноборони могло наказати військам Чеченської Республіки Рамзана Кадирова почати наступ на Бахмут після виведення звідти бойовиків Вагнера.

Читайте також
Окупанти перетворюють територію навколо ЗАЕС на військову базу
Цілять у напрямку Краматорська. Росіяни можуть планувати наступ на Хромове – ISW

Джерело: ISW
Війна в Україні, Донецька область, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Троє загиблих через закрите укриття в Києві: люди писали скарги до служб давно
Поліклініка №3 у Деснянському районі Києва 1 червня 2023
Треба вибрати когось іншого: в РФ вперше заговорили про заміну Путіна – розвідка Британії
володимир путін
Попри зниження цін на газ у світі, у червні українці не платитимуть менше за пальне – експерт
АЗС в Україні
ЗСУ знищили 460 окупантів та майже 40 одиниць важкої техніки РФ
Цілять у напрямку Краматорська. Росіяни можуть планувати наступ на Хромове – ISW
У Білому домі зосереджені на реалізації українського мирного плану – Кірбі
Цілять у напрямку Краматорська. Росіяни можуть планувати наступ на Хромове – ISW
Відео
Ворог не повинен отримати інформацію: Ігнат пояснив, чого не можна робити під час повітряної тривоги

Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (31.05.2023)
Цілять у напрямку Краматорська. Росіяни можуть планувати наступ на Хромове – ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (31.05.2023)
Цілять у напрямку Краматорська. Росіяни можуть планувати наступ на Хромове – ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (31.05.2023)
Цілять у напрямку Краматорська. Росіяни можуть планувати наступ на Хромове – ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (31.05.2023)
Цілять у напрямку Краматорська. Росіяни можуть планувати наступ на Хромове – ISW
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь