Окупанти перетворюють територію навколо ЗАЕС на військову базу
Російські окупанти попри численні заклики з боку МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії) і світових лідерів продовжують перетворювати місто Енергодар Запорізької області на військово-логістичну базу.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Так, завод Нестандартного обладнання і трубопроводів росіяни використовують для ремонту військової техніки.
Завод Спеціальних конструкцій і Домобудівний комбінат окупанти перетворили на склад військової техніки, зброї та боєприпасів.
26 травня в окупованому Енергодарі вимкнули електрику та не працював мобільний зв’язок.
Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.Юлія Захарченко