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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Окупанти перетворюють територію навколо ЗАЕС на військову базу

Окупанти перетворюють територію навколо ЗАЕС на військову базу
Фото: УНІАН

Російські окупанти попри численні заклики з боку МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії) і світових лідерів продовжують перетворювати місто Енергодар Запорізької області на військово-логістичну базу.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Так, завод Нестандартного обладнання і трубопроводів росіяни використовують для ремонту військової техніки.

Завод Спеціальних конструкцій і Домобудівний комбінат окупанти перетворили на склад військової техніки, зброї та боєприпасів.

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26 травня в окупованому Енергодарі вимкнули електрику та не працював мобільний зв’язок.

Джерело: Генштаб ЗСУ
АЕС, Енергодар, Запорізька область, МАГАТЕ
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